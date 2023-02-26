Военный эксперт Климов: использование ядерного оружия не принесет России никакой выгоды

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Источник: Pravda.Ru

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Россия не получит никакой выгоды от использования ядерного оружия в рамках проводящейся специальной военной операции на территории Украины. Об этом во время беседы с интернет-изданием Pravda.Ru рассказал военный эксперт, капитан третьего ранга Максим Климов.

По мнению специалиста, применение ядерного оружия в отношении чисто военных целей малоэффективно с точки зрения их поражения. Он уточнил, что ядерным арсеналом можно ударить по мосту, который, по рассказам некоторых, можно снести только с помощья ядерного снаряда. Однако, как отметил эксперт, для подрыва моста достаточно ударить и конвенциальными средствами.

Как отметил Климов, применение ядерного оружия не принесет России ничего, кроме серьезных и крайне негативных политических последствий.