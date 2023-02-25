Бортников рассказал, что не знал заранее о части послания Путина к Федеральному собранию о приостановке участия России в ДСНВ

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Источник: РИА Новости

Александр Бортников. Фото: Federation Council of Russia/globallook.com

Глава ФСБ Александр Бортников в интервью НТВ сообщил, что ему не было известно заранее о части послания президента РФ Владимира Путина к парламенту, в котором шла речь о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

«Я не знал ничего, откровенно скажу. Президент сам работал над этим документом», - признался Бортников.

Комментируя это решение, директор ФСБ связал его с процессом переформатирования стратегических и геополитических отношений.

Решение о приостановке участия России в ДСНВ президент Путин огласил 21 февраля. Соединенные Штаты выразили по этому поводу сожаление. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США готовы в любой момент вернуться к переговорам по СНВ.