Нуланд заявила, что США готовы к переговорам по СНВ «хоть завтра»

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: ТАСС

Виктория Нуланд. Фото: Rod Lamkey - CNP/globallook.com

Соединенные Штаты готовы к переговорам по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «хоть завтра», если к этому готова Россия. Такое заявление сделала в интервью ТАСС в четверг заместитель главы Госдепартамента США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции», — заявила она, заметив, что решение России о приостановке участия в Договоре является «безответственным».

О приостановке участия России в Договоре президент РФ Владимир Путин объявил во вторник в своем послании Федеральному собранию.