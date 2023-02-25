Зеленский после принятия ЕС десятого пакета санкций призвал усилить давление на Россию

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Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukraine/globallook.com

Давление ЕС на Россию должен быть усилено. Такое мнение высказал после принятия Евросоюзом десятого пакета санкций президент Украины Владимир Зеленский.

«Давление [на Россию] должно усилиться: мы ожидаем решительных шагов против «Росатома» и российской атомной промышленности, усиления давления на армию и банковский сектор», - написал украинский лидер в своем твиттере.

Десятый пакет санкций был согласован послами ЕС поздним вечером пятницы. Согласование шло очень тяжело из-за разногласий. В частности, Италия и Германия выступали против жестких ограничений на импорт российского синтетического каучука. Польша, напротив, требовала более радикальных рестрикций.