Евросоюз в третий раз не смог согласовать десятый пакет санкций в отношении России

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: ТАСС

Здание Европарламента в Брюсселе, Heinz-Dieter Falkenstein/globallook.com

Послы Евросоюза третий раз подряд не смогли согласовать десятый пакет санкций, введение которого анонсировалось в годовщину начала российской спецоперации в Украине 24 февраля.

Как пишет Reuters, на этот раз введение рестрикций заблокировала Польша: по ее мнению, ограничения на импорт в страны ЕС российского синтетического каучука должны быть более радикальными.

Ранее сообщалось, что против жесткого запрета на поставки каучука выступали Германия и Италия — страны, в которых он используется при производстве шин и других автомобильных компонентов.

В рамках десятого пакета санкций ЕС анонсировались также ограничения в отношении ряда российских кредитных учреждений: в частности, Альфа-Банка и банка Тинькофф.