Посол РФ в Пекине Моргулов: Россия примет суровые меры в ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине

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Источник: РИА Новости

Посол России в Пекине Игорь Моргулов. Фото: MFA Russia/globallook.com

В ответ на поставки Западом дальнобойного оружия Украине Россия будет вынуждена принять «суровые» меры. Об этом в интервью китайской государственной газете Global Times заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

По его мнению, поставки танков и другого оружия Киеву свидетельствуют о прямом участии Запада в боевых действиях в Украине.

«Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву оружие, в том числе танки, чтобы нанести удар вглубь нашей страны и попытаться захватить нашу конституционную территорию, мы будем вынуждены принять суровые ответные меры», - сказал дипломат. В чем будут заключаться эти меры, Моргулов не уточнил.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье для журнала «Национальная оборона» высказал мнение, что России противостоят примерно 50 стран, цель которых - задушить ее и стереть с лица земли.