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Источник: «Национальная оборона»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Москве в настоящий момент противостоят примерно полсотни государств, они хотят задушить и стереть Российскую Федерацию с лица земли. Соответствующую точку зрения выразил Дмитрий Медведев.

«В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран). Они поставили себе целью задушить и стереть нашу страну с лица земли», — говорится, в частности, в статье заместителя главы Совбеза РФ в издании «Национальная оборона».

Отечественный чиновник добавил, что оппонентам Москвы не удастся реализовать свой замысел.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, парламентарий Андрей Климов высказал мнение о том, что единственным государством на Земле, которое может реально спасти украинский народ, была и остается РФ.