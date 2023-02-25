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Сенатор Андрей Климов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Единственной страной на Земле, которая может реально спасти украинский народ, была и остается Россия. Соответствующую точку зрения выразил член Совета Федерации Андрей Климов.

Отечественный сенатор прокомментировал в своем Telegram-канале материал издания Newsweek, где говорится, что Соединенные Штаты «крайне мало интересуются, если вообще интересуются, тем, где именно будут проведены государственные границы на востоке Украины». По словам Климова, «развал государств не впервые становится следствием вашингтонской политики».

«Единственным же государством на Земле, которое может реально спасти народ Украины, была и остается Россия», — добавил парламентарий.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, отечественный аналитик Сергей Марков отметил, что все попытки РФ договориться о капитуляции с украинскими силовиками сразу попали под контроль американских спецслужб.