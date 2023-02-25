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Сотрудник украинских спецслужб, Str / globallookpress.com

Все попытки Российской Федерации договориться о капитуляции с украинскими силовиками сразу попали под контроль спецслужб Соединенных Штатов. На это указал отечественный политолог Сергей Марков.

Эксперт написал в своем Telegram-канале, что Москва, проводящая специальную военную операцию (СВО), «недооценила полный контроль» американской стороны над всеми силовыми структурами Украины.

«Поэтому все попытки России договориться о капитуляции с силовиками сразу попали под контроль спецслужб США», — добавил Марков.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее в субботу, основатель бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский высказал точку зрения о том, что Киев «проглотил бы, не поперхнувшись», республики Донбасса в случае нападения на них украинской армии до начала спецоперации.