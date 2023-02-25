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Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Киев «проглотил бы, не поперхнувшись», ДНР и ЛНР в случае нападения Вооруженных сил Украины на данные образования до начала специальной военной операции (СВО) Москвы. На это указал Александр Ходаковский, основатель бригады Донецкой народной республики «Восток».

Ходаковский в своей новой публикации, появившейся в его Telegram-канале, назвал нынешний уровень дискуссии среди сторонников СВО «симптомом неуверенности в себе, который проявляется в желании выплеснуть все свои страхи и опасения хоть каким способом».

«Нам, с Донбасса, хорошо — мы уже давно адаптированы к неизвестности и неопределенности. Нам точно никто ничего не обещал ни в четырнадцатом, ни позже — и нынешняя ситуация кажется нам намного более определенной. Но мы же выдержали? Хотя сейчас особенно ясно, что двигаясь противник на нас инициативно — проглотил бы, не поперхнувшись», — также отметил автор поста.

Российская спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее в субботу, вице-спикер верхней палаты отечественного парламента Константин Косачев высказал мнение, согласно которому хозяин Белого дома Джо Байден своей реакцией на подготовленный Пекином мирный план подтвердил, что урегулирование ситуации на Украине не нужно ни Соединенным Штатам, ни киевской стороне.