Косачев: Байден своей реакцией на мирный план Китая подтвердил, что урегулирование на Украине не нужно ни США, ни Киеву

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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден своей реакцией на мирный план КНР подтвердил, что урегулирование на Украине не нужно ни Вашингтону, ни Киеву. Соответствующую точку зрения выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Вице-спикер прокомментировал заявление главы Белого дома, который отметил, что подготовленный Пекином план выгоден исключительно России.

«Итак. По Байдену, мирное урегулирование украинского кризиса выгодно только Москве. Следовательно, оно не выгодно ни Киеву, ни Вашингтону, который Киевом кукловодит», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале Косачева.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, представитель Европарламента Мик Уоллес высказал мнение о том, что большинство европейских политических деятелей и основных средств массовой информации не желают завершения нынешнего конфликта.