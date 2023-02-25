Депутат ЕП Мик Уоллес: большинство европейских политиков и основных СМИ не хотят, чтобы конфликт на Украине заканчивался

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Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Большинство европейских политических деятелей и основных средств массовой информации не хотят, чтобы украинский конфликт заканчивался. Соответствующую точку зрения выразил Мик Уоллес, депутат Европарламента от Ирландии.

Уолесс разместил в Twitter публикацию, в которой отметил, что большинство европейских политиков и основных СМИ не желают урегулирования на Украине. По словам депутата, «настала пора людям выйти на улицы и выступить против» данной позиции.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, глава дипломатического ведомства Украины Дмитрий Кулеба назвал подготовленный Пекином мирный план интересным документом.