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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Lev Radin / globallookpress.com

Руководитель украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал подготовленный Китаем план по урегулированию текущего конфликта интересным документом и заявил, что власти бывшей советской республики должны изучить его от начала до конца. Об этом пишет сайт «RT на русском».

В публикации, размещенной на портале, говорится, что Кулеба счел мирный план Пекина интересным документом.

«Мы должны изучить его от начала до конца и сделать собственные выводы», — также отметил дипломат.

РФ с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, отечественный политический эксперт Сергей Марков высказал мнение, согласно которому Россия не смогла быстро завершить СВО, потому что Москва недооценила силу украинского «тоталитарного» режима и армии соседней страны.