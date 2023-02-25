Врио губернатора Херсонской области Сальдо назвал ничтожным заявление G7 о непризнании новых регионов России

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Источник: РИА Новости

Владимир Сальдо. Фото: Telegram/t.me/SALDO_VGA/

Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области, заявил РИА Новости, что отказ стран «Большой семёрки» признавать за Россией четыре новых региона, Крым и Севастополь не имеет значения и является ничтожным.

«Заявление стран G7 о том, что они никогда не признают вхождение в состав России четырёх новых регионов, Крыма и Севастополя для нас не имеет практического значения, а юридически оно ничтожно», - сообщил Сальдо.

Ранее лидеры G7 заявили, что страны Группы семи никогда не признают вхождение в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Севастополя.