Лидеры «Большой семерки» заявили, что никогда не признают вхождение новых территорий в состав России

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: ТАСС

G7. Фото: Hannes P Albert/globallook.com

Страны Группы семи (G7) никогда не признают вхождение в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Севастополя. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров «Большой семерки», принятом по итогам онлайн-встречи, проходившей в пятницу.

«Мы вновь заявляем о нашем безоговорочном осуждении и твердом неприятии попыток незаконной аннексии Россией украинских Донецка, Луганска, Запорожской и Херсонской областей. Как в случае с Крымом и Севастополем, мы никогда не признаем эти незаконные попытки аннексии», - приводит ТАСС цитату из документа.

В нем также говорится о том, что Запад продолжит оказание военной помощи Украине, в частности, поставляя системы ПВО, танки и боеприпасы.

Лидеры G7, кроме того, заявили о том, что сожалеют о решении России приостановить свое участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений.