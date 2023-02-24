Даунинг-стрит: Сунак призовет лидеров G7 к поставкам Украине дальнобойного оружия

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: Felix Hörhager/globallook.com

Британский премьер Риши Сунак во время онлайн-встречи лидеров стран Группы семи (G7), которая проходит в пятницу и посвящена годовщине начала российский спецоперации, призовет союзников к поставкам Киеву дальнобойного оружия по примеру Великобритании. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

Как говорится в заявлении Даунинг-стрит, речь идет об оружии, «способном ослабить российские силы за линией фронта» (цитата по Би-би-си). Сунак уверен, что такое оружие поможет Украине защитить свою критическую инфраструктуру и даст ей преимущество на поле боя.

Встреча лидеров «Большой семерки», в которой участвует президент Украины Владимир Зеленский, началась около часа назад.