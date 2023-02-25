Медведев: Запад нацелен одолеть Россию чужими руками и не жалеет на это средств

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

В журнале «Национальная оборона» замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что коллективный Запад готов тратить любые ресурсы на то, чтобы одолеть Россию чужими руками. Судьбы украинцев и европейцев, которые страдают от сложившейся ситуации, для западных стран ничего не значат, заявил Медведев.

«Цель – одолеть Россию чужими руками – видимо, оправдывает для коллективного Запада любые расходы. А на рядовых украинских (как, впрочем, и европейских) граждан, более других страдающих от этого конфликта, ему плевать с высокой колокольни», - заявил политик.

Ранее Медведев призвал «уничтожить неонацизм дотла» и допустил, что проводящая СВО Россия отодвинет угрозы стране до границ Польши.