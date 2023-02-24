Представитель Белого дома Кирби: США поставят Украине третью партию критически важного оборудования для энергосистемы

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Джон Кирби. Фото: Michael Reynolds/globallook.com

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил о готовящейся поставке третьей партии критически важного оборудования для энергосетей Украины.

Кирби сообщил, что министерство энергетики США ведёт подготовку к отправке Украине критически важного оборудования для энергосетей. По ожиданиям Белого дома, прибыть оборудование может к началу марта.

Ранее Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена готова в случае необходимости запросить у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины.