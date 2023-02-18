Кирби: администрация Байдена готова в случае необходимости запросить у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины

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18 февраля 2023, 09:28

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Chris Kleponis - Pool via CNP / globallookpress.com

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готова, если возникнет такая необходимость, запросить у Конгресса дополнительные средства для помощи Украине. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома.

«Администрация Джо Байдена готова в случае необходимости запросить у Конгресса США дополнительные средства на поддержку Украины, заявили в Белом доме», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее в субботу сообщалось, что глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен поблагодарил сербского лидера Александра Вучича за поддержку киевской стороны.