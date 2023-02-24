Шольц выразил мнение, что время для переговоров по Украине еще не пришло

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Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Harald Tittel / globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках беседы с представителями средств массовой информации заявил, что время для проведения переговоров по Украине с Россией к настоящему моменту не наступило.

Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF подчеркнул, что пока не наступил момент, открывающий перспективу мира. Канцлер Германии назвал это причиной, по которой он намерен "снова и снова" говорить с президентом России Владимиром Путиным и убеждать его в том, что все не так, "как он видит.

Шольц обратил внимание на то, что сейчас Москва принимает лишь одну форму переговоров, которая предусматривает "безоговорочную капитуляцию" Киева.