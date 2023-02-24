КНДР: Пхеньян может посчитать «объявлением войны» продолжение США «враждебных и провокационных» действий, вопреки предостережениям

Пхеньян может счесть за «объявление войны» продолжение Соединенными Штатами «враждебных и провокационных» действий, вопреки предостережениям в адрес Вашингтона. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступила Северная Корея.
«Пхеньян заявил, что может посчитать “объявлением войны” продолжение со стороны США, вопреки неоднократным предостережениям, “враждебных и провокационных” действий против КНДР», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон пригрозила активизировать пуски ракет в Тихий океан в ответ на шаги американских властей.