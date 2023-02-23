Постпред России при ООН Небензя заявил, что отношений РФ и Европейского союза, «по сути, уже нет»

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Источник: РИА Новости

Постпред России при ООН Василий Небензя. Фото: Lev Radin/globallook.com

Отношений Российской Федерации и ЕС, по сути, уже не существует. Об этом заявил, выступая в четверг на заседании Совета безопасности ООН, постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя.

Российский дипломат напомнил, о том, что в начале лета 2022 года Москва заявляла, что, благодаря «усилиям» Брюсселя, в отношениях Евросоюза и РФ «пробито дно». Однако, по его словам, под этим дном обнаружилась «целая пропасть».

«Ниже этого дна оказалась целая пропасть, в которую продолжают падать не только наши отношения, которых, по сути, уже и нет, но и сама по себе единая Европа», - отметил Небензя.