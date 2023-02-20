Шойгу встретился с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым

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Источник: Минобороны РФ

Встреча Сергея Шойгу и Имангали Тасмагамбетова. Фото: скриншот видео.

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в понедельник с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым.

Как сообщила пресс-служба ведомства, стороны обсудили «актуальные вопросы развития военной составляющей организации и совершенствования ее силового потенциала».

Шойгу также поздравил Тасмагамбетова с назначением на пост генсека ОДКБ, а тот в свою очередь рассказал о своем визите на прошлой неделе в Белоруссию, где с президентом Лукашенко был подписан «план мероприятий по исполнению решений Совета коллективной безопасности».

Напомним, Тасмагамбетов занимает пост генсека организации с 1 января 2023 года.

Ранее президент Белоруссии высказал мысль, что если Россия «рухнет», ОДКБ окажется под ее обломками.