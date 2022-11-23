Лукашенко: если, не дай Бог, рухнет Россия, страны ОДКБ окажутся под обломками

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23 ноября 2022, 21:40 Источник: РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, фото с сайта Кремля.

О ключевой роли России в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассуждал в ходе саммита, который проходит в среду в Ереване, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что в последнее время все чаще приходится слышать тезис о том, что судьба ОДКБ зависит от итогов спецоперации России в Украине.

«И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. Чувствую, что мы пришли к единому мнению: если, не дай Бог, рухнет Россия, то под этими обломками – наше место», - сказал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии уточнил, что лидеры ОДКБ не собираются уходить с политической арены, а значит организация будет существовать «и никто нигде не рухнет».