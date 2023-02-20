Крымский политик Чегринец: посещение Байденом православного собора под звуки сирены является цирком

Визит американского президента Джо Байдена в Киев является цирком-шапито. Так считает крымский политик Роман Чегринец.
«Этот цирк-шапито выглядит как дешёвая постановка студии Зеленского «Квартал 95»», - заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма. Чегринец отметил, что это относится к включению сирены и совместному посещению православного храма.
20 февраля Джо Байден прибыл в Киев с визитом. Сообщалось, что в городе была объявлена воздушная тревога, после чего из Михайловского собора вышли американский и украинский лидеры.