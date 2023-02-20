Крымский политик Чегринец: посещение Байденом православного собора под звуки сирены является цирком

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20 февраля 2023, 17:19 Источник: РИА Новости

Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве, IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai

Визит американского президента Джо Байдена в Киев является цирком-шапито. Так считает крымский политик Роман Чегринец.

«Этот цирк-шапито выглядит как дешёвая постановка студии Зеленского «Квартал 95»», - заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма. Чегринец отметил, что это относится к включению сирены и совместному посещению православного храма.

20 февраля Джо Байден прибыл в Киев с визитом. Сообщалось, что в городе была объявлена воздушная тревога, после чего из Михайловского собора вышли американский и украинский лидеры.