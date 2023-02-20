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20 февраля 2023, 13:08

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вышел из расположенного в Киеве Михайловского собора вместе с главой Украины Владимиром Зеленским после объявления на территории города воздушной тревоги. Об этом пишет Telegram-канал Zvezdanews.

«Байден вышел из Михайловского собора в Киеве вместе с Зеленским после объявления воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее сегодня, 20 февраля, появились сведения, согласно которым хозяин Белого дома прибыл в украинскую столицу и встретился с Зеленским.