Белый дом: США уведомили Россию о предстоящем визите Байдена в столицу Украины за несколько часов до отправления

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Президент США Джо Байден, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

Соединенные Штаты уведомили Российскую Федерацию о предстоящем визите Джо Байдена в украинскую столицу за несколько часов до отправления американского президента. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Белый дом.

«США уведомили Россию о предстоящем визите Байдена в Киев за несколько часов до отправления, сообщил Белый дом. Комментировать, как отреагировала Москва, там не стали», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В администрации Байдена добавили, что его поездка на Украину, которая состоялась в понедельник, 20 февраля, планировалась в течение нескольких месяцев. В подготовке визита, в частности, принимало участие американское министерство обороны.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что руководитель итальянского кабмина Джорджа Мелони вслед за хозяином Белого дома завтра прибудет в Киев и проведет встречу с главой Украины Владимир Зеленским.