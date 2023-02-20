Премьер Италии Мелони вслед за Байденом завтра приедет в Киев и встретится с главой Украины Зеленским

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, LaPresse / Roberto Monaldo / globallookpress.com

Руководитель итальянского правительства Джорджа Мелони вслед за президентом Соединенных Штатов Джо Байденом завтра прибудет в Киев и проведет встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Премьер Италии Мелони завтра приедет в Киев, встретится с Зеленским, сообщает итальянское ТВ», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В понедельник, 20 февраля, украинскую столицу посетил Джо Байден. Ранее сегодня сообщалось, что, согласно данным Associated Press, Вашингтон перед визитом американского лидера связывался с Москвой с целью исключения просчетов, способных привести к конфронтации между двумя ядерными державами.