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20 февраля 2023, 15:37

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras/Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты перед сегодняшним визитом американского лидера Джо Байдена в украинскую столицу связывались с Российской Федерацией с целью исключения просчетов, способных привести к конфронтации между двумя ядерными державами. На это, как отмечает Telegram-канал БелТА, указало агентство Associated Press.

«США перед поездкой Байдена в Киев связывались с Россией для исключения просчетов, которые могли бы привести к конфронтации двух ядерных держав, пишет AP», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, отечественный политический эксперт Сергей Марков после посещения Джо Байденом Украины спрогнозировал, что он будет хозяином Белого дома еще 5 лет.