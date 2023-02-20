Политолог Марков: после визита Байдена на Украину можно сказать, что он будет президентом США еще 5 лет

Аргументы Недели → Политика 13+

20 февраля 2023, 15:26

Президент США Джо Байден, Jim LoScalzo - Pool via CNP / globallookpress.com

После сегодняшнего визита Джо Байдена на Украину можно сказать, что он будет президентом Соединенных Штатов еще 5 лет. Соответствующую точку зрения выразил российский политолог Сергей Марков.

По словам отечественного эксперта, 80-летний Байден хочет выдвигаться на второй срок, однако «многие в Демократической партии говорят, что он слишком стар и слаб, и болен». Своим посещением Киева действующий американский лидер демонстрирует, что он находится в отличной форме, отметил аналитик.

«Сейчас в Америке раннее утро, почти ночь. То, что Байден способен работать в такое время, говорит скептикам, что он в прекрасной форме и может быть президентом и еще 4 года. То есть после визита Байдена в Киев можно сказать, что Байден будет президентом еще 5 лет», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале Маркова.

Ранее в понедельник сообщалось, что руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин прокомментировал обещание хозяина Белого дома передать украинской стороне свыше 700 танков.