Bloomberg: встреча Блинкена и Ван И в Мюнхене показала, что отношения США и Китая становятся все более хрупкими

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20 февраля 2023, 15:53 Источник: ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: NASA/globallook.com

Отношения между Соединенными Штатами и Китаем становятся все более натянутыми. Это продемонстрировала встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей в конце прошлой недели, пишет в понедельник агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что встречу дипломатов в Мюнхене власти Китая даже отказались назвать официальными переговорами. Комментируя ее итоги, глава отдела внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк констатировала, что отношения между двумя странами «становятся все более хрупкими».

«Если Китай зеркально будет поставлять России такую же помощь, какую оказывает Запад Украине, это укрепит российско-китайский союз и восприятие Западом Китая как недоброжелательной международной силы», - приводит ее слова Bloomberg.

Ранее из-за инцидента с китайским аэростатом Блинкен отложил свой визит в Китай, в ходе которого была запланирована встреча с лидером КНР Си Цзиньпином.