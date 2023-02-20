Глава Евросовета Мишель: ЕС уже ввел все основные санкции против России, «остается не так много вещей», которые еще можно сделать

Аргументы Недели → Политика 13+

20 февраля 2023, 14:14

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, Nicolas Maeterlinck / globallookpress.com

ЕС уже ввел все основные ограничительные меры в отношении Российской Федерации, «остается не так много вещей», которые еще можно сделать. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«ЕС уже принял все основные санкции против России, "остается не так много вещей", которые еще можно сделать, заявил глава Евросовета Мишель», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что постоянные представители государств, входящих в ЕС, 22 февраля планируют согласовать новые рестрикции в отношении Москвы и Минска.