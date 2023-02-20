Постпреды стран-членов Евросоюза планируют 22 февраля согласовать новые санкции против РФ и Белоруссии

Постоянные представители стран-членов Европейского союза в рамках заседания 22 февраля намерены окончательно согласовать десятый по счету пакет санкций против РФ и очередные рестрикции против Белоруссии.
Согласование новых экономических и персональных ограничений в отношении Российской Федерации и Белоруссии значится среди пунктов, по которым необходимо проведение предварительных обсуждений.
В случае единогласного одобрения новых санкционных ограничений постоянными представителями всех 27 стран-членов Евросоюза пакет будет утвержден, после чего начнется финальная техническая процедура его оформления.