Постпреды стран-членов Евросоюза планируют 22 февраля согласовать новые санкции против РФ и Белоруссии

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 февраля 2023, 11:27 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Постоянные представители стран-членов Европейского союза в рамках заседания 22 февраля намерены окончательно согласовать десятый по счету пакет санкций против РФ и очередные рестрикции против Белоруссии.

Согласование новых экономических и персональных ограничений в отношении Российской Федерации и Белоруссии значится среди пунктов, по которым необходимо проведение предварительных обсуждений.

В случае единогласного одобрения новых санкционных ограничений постоянными представителями всех 27 стран-членов Евросоюза пакет будет утвержден, после чего начнется финальная техническая процедура его оформления.