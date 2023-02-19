Зеленский ввел санкции в отношении 333 российских граждан

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19 февраля 2023, 21:46 Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции в отношении 333 российских граждан. В списке, в частности, — руководители, представители наблюдательных советов российских банков.

Как следует из документа, ограничения вводятся, например, в отношении топ-менеджеров Альфа-Банка. Санкции предусматривают заморозку активов, прекращение торговых операций и прочие меры сроком на десять лет.

В указе также содержится требование к украинскому МИД проинформировать о санкциях и поднять вопрос о введении аналогичных ограничений перед «компетентными органами Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств».