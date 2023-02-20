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Песков заявил, что Кишинев скатывается к антироссийской истерии, и посоветовал «молдавским визави быть более осторожными»

, 12:30

Песков заявил, что Кишинев скатывается к антироссийской истерии, и посоветовал «молдавским визави быть более осторожными»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Кишинев скатывается к антироссийской истерии, и дал совет «молдавским визави быть более осторожными». Об этом информирует РИА Новости.

Спикер Кремля прокомментировал в ходе беседы с журналистами высказывания главы кабинета министров Молдавии Дорина Речана, указавшего, что он будет добиваться «демилитаризации Приднестровья».

«Песков заявил, что Кишинев скатывается к антироссийской истерии, и порекомендовал "молдавским визави быть более осторожными"», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила мнение о том, что Запад уверенно ведет Молдавию по пути Украины и прибалтийских республик.

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