Захарова о новом правительстве Молдавии: Запад уверенно ведет страну по пути Украины и Прибалтики

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18 февраля 2023, 11:53

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Запад уверенно ведет Молдавию по пути Украины и прибалтийских республик. Соответствующую точку зрения выразила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя формирование нового молдавского правительства.

«Обратили внимание на то, что этот процесс сопровождался беспрецедентным нагнетанием официальным Кишиневом антироссийской риторики на основе бездоказательной информации о некоем плане России по дестабилизации ситуации в стране, который был получен из Киева», — процитирована Захарова в публикации, появившейся в Telegram-канале МИД РФ.

Спикер внешнеполитического ведомства спрогнозировала, что курс Кишинева в отношении Москвы вряд ли изменится, поскольку из пятнадцати членов правительства свои должности сохранили одиннадцать чиновников.

«Мы не раз говорили, что западные кураторы нынешнего руководства Молдавии уверенно ведут страну по пути Украины и Прибалтики», — добавила отечественный дипломат.

Как сообщалось ранее в субботу, Мария Захарова отметила, что правящий в Киеве режим под влиянием американских властей заблокировал инициированные им же самим переговоры с Россией.