Politico: США рассматривали вариант поездки Байдена на Украину к годовщине СВО, но в итоге побоялись рисковать жизнью президента

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20 февраля 2023, 09:53

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Соединенные Штаты рассматривали вариант поездки Джо Байдена на Украину к годовщине специальной военной операции (СВО) Москвы, однако в итоге побоялись рисковать жизнью американского лидера. На это, как пишет Telegram-канал РИА Новости, указало издание Politico.

В понедельник, 20 февраля, начинается визит хозяина Белого дома в Польшу.

«Politico: фон поездки сложный, опасный и неопределенный. Байден остается одним из последних западных лидеров, не посещавших Украину. Сейчас вариант поездки туда рассматривался, но в итоге побоялись рисковать жизнью президента», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

СВО продолжается с 24 февраля 2022-го. Как сообщалось ранее сегодня, отечественный эксперт Сергей Марков отметил, что 21 февраля к российскому народу обратится глава РФ Владимир Путин и Джо Байден из Польши. Согласно точке зрения, высказанной Марковым, «это будет интересная схватка политиков».