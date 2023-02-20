Аналитик Сергей Марков: 21 февраля к народу России обратится Путин и Байден из Польши, «это будет интересная схватка политиков»

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20 февраля 2023, 09:39

Переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена в Женеве в 2021 году, Guo Chen / globallookpress.com

Завтра, 21 февраля, к народу России обратится президент РФ Владимир Путин, который огласит послание Федеральному собранию, и американский лидер Джо Байден из Польши, «это будет интересная схватка политиков». Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный аналитик Сергей Марков.

«21 февраля к народу России обратится Владимир Путин из Москвы и Джо Байден из Польши. Это будет интересная схватка политиков», — говорится в публикации, которую разместил Марков.

Эксперт предположил, что глава Соединенных Штатов предложит «справедливый мир», однако «мало кто в России Байдену поверит».

«А Путин скажет, что он предлагает России борьбу за справедливость, за правду, за добро. Потому что наш враг — это империя Лжи и Зла. И Путину поверят», — отметил автор поста.

Как сообщалось ранее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделит особое внимание темам, связанным со специальной военной операцией.