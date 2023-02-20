Рамзан Кадыров: Очередной гуманитарный груз отправлен в пострадавшую от землетрясения Сирию

Очередной груз гуманитарной помощи из Чеченской Республики доставлен в Сирию, пострадавшую от мощного землетрясения. Об этом сообщил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Жители Чеченской Республики собрали и передали сирийцам тёплую одежду, продукты питания, детское питание, электрогенераторы, спальные принадлежности, предметы личной гигиены, главным организатором благотворительной акции выступил Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Рамзан Кадыров написал, что отправка грузов прошла максимально оперативно благодаря содействию Министерства обороны РФ, для этих целей было выделено 4 спецборта.
«С первых дней разрушительных землетрясений на территории Турции и Сирии по поручению Президента РФ Владимира Путина Минобороны и МЧС России оказывают всевозможную помощь пострадавшим от природного катаклизма. Безусловно, подобный жест доброй воли со стороны российских властей говорит о чутком отношении к проблемам мусульман и заслуживает нашего глубокого уважения», - отметил Глава Чеченской Республики.
Два сильнейших землетрясения за последние 80 лет магнитудой 7,7 и 7,6 баллов по шкале Рихтера произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией. Подземные толчки привели к огромным разрушениям и жертвам в Турции и Сирии.
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