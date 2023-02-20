Военный эксперт Марочко сообщил, что ВСУ перебросили в район Кременной иностранных наемников

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в понедельник заявил, что в районе населенного пункта Кременная были замечены не только украинские военные, но и иностранные наемники.
Андрей Марочко отметил утром 20 февраля, что в процессе анализа перехваченных данных было выявлено, что под Кременную к настоящему моменту переброшен контингент иностранных наемников. Подчеркивается, что большая часть из них – это граждане Польши.
Кроме того, по словам военного эксперта, среди наемников в районе Кременной есть женщины.