Врио главы ЛНР Пасечник: ситуация в районе Кременной и Сватово очень сложная

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18 февраля 2023, 19:59 Источник: РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил в беседе с журналистами, что ситуация в районе Кременной и Сватово сложная.

18 февраля, в субботу, Пасечник сообщил, что оценивает ситуацию вблизи населённых пунктов Кременная и Сватово, как сложную. По его словам, сложность заключается в том, что линия соприкосновения находится очень близко, из-за этого фактора все виды боеприпасов долетают до фронта.

Так, украинская сторона пользуется ситуацией, и применяет разные виды вооружения для дестабилизации ситуации в ЛНР.