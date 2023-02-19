Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Politico: Белый дом потребовал от Киева активизации действий на фронте

, 18:03 Источник: РИА Новости

Politico: Белый дом потребовал от Киева активизации действий на фронте
Белый дом. Фото: Keegan Barber/globallook.com

Накануне визита президента США Джо Байдена в Польшу американская сторона потребовала от администрации Зеленского демонстрации успехов на поле боя. Об этом в воскресенье пишет издание Politico.

«Администрация Байдена срочно потребовала от администрации президента Владимира Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар», - написало издание.

Оно утверждает, что власти США призывают Киев готовить контрнаступление сейчас, пока оружие и помощь из США и Европы «текут свободно». В Вашингтоне опасаются, что военная поддержка Европы «вскоре может стать ограниченной». Чтобы сохранить ее высокую интенсивность, Украина должна показать успехи на поле боя.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Запад поможет Украине перейти этой весной в контрнаступление. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Общество