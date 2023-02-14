Политолог Марков: слова главы Пентагона о контрнаступлении Украины означают, что у России нет никаких надежд на мир

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14 февраля 2023, 17:14 Источник: Telegram

Политолог Сергей Марков. Фото: Telgram/t.me/logikamarkova/

После заявления министра обороны США Ллойда Остина о контрнаступлении Украины этой весной, у России не остается надежды на мир. Об этом написал в своем телеграм-канале российский политолог Сергей Марков.

Остин, открывая во вторник заседание в формате «Рамштайн» по Украине, заявил: «Мы поможем Украине перейти в контрнаступление этой весной».

По мнению Маркова, словам шефа Пентагона можно доверять и они не оставляют России надежды на мирный исход конфликта.

«Этому можно верить. И это означает, что у России нет никаких надежд на мир. России остается только провести всеобщую мобилизацию и <...> успешное наступление на Украине», - считает политолог.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что он не располагает сведениями о возможности второго этапа мобилизации в России.