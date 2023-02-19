Основатель «Востока» Ходаковский предложил передавать россиян, поддерживающих власти Украины, Киеву для восполнения боевых потерь

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19 февраля 2023, 13:23

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Александр Ходаковский предложил передавать граждан Российской Федерации, которые поддерживают власти Украины, Киеву для восполнения его боевых потерь. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале основателя бригады ДНР «Восток».

«Те, кто способен солидаризоваться с иудами, — это не те, кто имеет право наследовать нашу землю, за которую пролито столько крови и в прошлом веке, и в нынешнем», — написал Ходаковский.

По словам автора поста, он бы «с большим удовольствием передал» россиян, поддерживающих киевское руководство, соседней стране «для восполнения потерь». Основатель «Востока» отметил, что на линии боевого соприкосновения эти люди «принесут вреда нам меньше, чем в тылу».

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель озвучил мнение о том, что Украина уже стала членом европейской семьи и осталось просто «институционализировать это».