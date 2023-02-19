Глава дипломатии ЕС Боррель: Украина уже стала членом европейской семьи, осталось просто «институционализировать это»

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19 февраля 2023, 13:06

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Tomas Tkacik / globallookpress.com

Украина уже стала членом европейской семьи, осталось просто «институционализировать это». Такую точку зрения, как указывает Telegram-канал «RT на русском», в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выразил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«Украина уже стала членом европейской семьи, осталось просто “институционализировать это”», — процитирован дипломат в публикации, размещенной в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, Боррель высказал мнение, согласно которому ЕС — это Вооруженные силы Украины, поскольку нынешний конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности.