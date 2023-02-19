Боррель: ЕС — это армия Украины, поскольку текущий конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности

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19 февраля 2023, 12:54

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Gustavo De La Paz / globallookpress.com

ЕС — это Вооруженные силы Украины, поскольку текущий конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, озвучил глава внешнеполитической службы содружества Жозеп Боррель.

«Евросоюз — это армия Украины, поскольку конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности», — процитирован дипломат в публикации, которая размещена в TG-канале.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что Боррель призвал меньше аплодировать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и больше передавать ему боеприпасов.