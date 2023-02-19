Боррель на Мюнхенской конференции призвал меньше аплодировать главе Украины Зеленскому и больше поставлять ему боеприпасов

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19 февраля 2023, 12:46

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Gustavo De La Paz / globallookpress.com

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал меньше аплодировать украинскому президенту Владимиру Зеленскому и больше поставлять ему боеприпасов. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Нужно меньше аплодировать Зеленскому и больше поставлять ему снарядов», — процитирован Боррель в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, представитель верхней палаты российского парламента Андрей Климов обвинил во лжи руководителя американского дипломатического ведомства Энтони Блинкена, который заверил на Мюнхенской конференции, что у США нет никаких сомнений в победе киевской стороны.