Сенатор Климов обвинил во лжи Блинкена, который заявил на Мюнхенской конференции, что у США нет никаких сомнений в победе Украины

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19 февраля 2023, 12:33

Сенатор Андрей Климов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Член Совета Федерации Андрей Климов обвинил во лжи американского государственного секретаря Энтони Блинкена, который заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что у Соединенных Штатов нет никаких сомнений в победе Украины. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

«Это ложь, в Америке мало кто из людей серьезных верит в победу вашингтонских марионеток на украинском фронте, потому Вашингтон уже подыскивает новые ТВД и наемников против РФ и Китая», — написал Климов.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что киевская сторона получает достаточно оружия, но мало снарядов к нему. По словам Борреля, ЕС должен решить данную проблему в течение недели.