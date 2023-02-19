Боррель: Украина получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов, Евросоюз должен в течение недели решить эту проблему

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19 февраля 2023, 12:18

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, EUC / globallookpress.com

Киевская сторона получает достаточно оружия, но мало снарядов к нему, Европейский союз должен в течение недели решить данную проблему. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал глава внешнеполитической службы содружества Жозеп Боррель.

«Украина получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов, ЕС должен в течение недели решить эту проблему», — процитирован Боррель в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Также дипломат отметил, что Евросоюзу необходимо начать технологический блицкриг в промышленности с целью обеспечения своих армий оружием и снарядами.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, Жозеп Боррель указал, что внеочередная встреча руководителей дипломатических ведомств стран ЕС пройдет 6-7 марта, чтобы скоординировать поставки новых вооружений и боеприпасов Киеву.