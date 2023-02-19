Боррель: внеочередная встреча глав МИД ЕС пройдет 6-7 марта, чтобы скоординировать поставки новых вооружений и боеприпасов Украине

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19 февраля 2023, 12:07

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Spada / globallookpress.com

Внеочередная встреча руководителей дипломатических ведомств стран Европейского союза пройдет 6-7 марта, чтобы скоординировать поставки новых вооружений и боеприпасов киевской стороне. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Внеочередная встреча глав МИД ЕС пройдет 6-7 марта, чтобы скоординировать поставки дополнительных вооружений и боеприпасов Украине», — процитирован Боррель в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что высказывание заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд по Крыму подчеркивает глубину имеющихся разногласий между Вашингтоном и Москвой.